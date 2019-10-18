Сегодня депутаты рассмотрят законопроект о Госбюджете-2020: повестка 18 октября

Новости Украины:Сегодня,18 октября, состоится очередное заседание Верховной Рады 9-го созыва.

На сайте ВР стал известен порядок работы депутатов 18 октября.

Так, в повестке сообщается, что нардепы начнут рабочий день с вопросов к правительству, а затем рассмотрят в первом чтении законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

На своем первом "часе вопросов к правительству" парламентарии обсудят вопросы обороны. После этого депутаты перейдут к рассмотрению законопроекта №2000 о Госбюджете-2020.

Видеотрансляция заседания ВР 18 октября:

Затем депутаты рассмотрят в пером чтении такие законопроекты: №2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", №2168 о формировании государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции, №1155 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно установления моратория на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений", №1170 "О государственном регулировании в сфере моющих средств", №2189 "О внесении изменений в закон Украины "О добровольном объединении территориальных громад" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад Автономной Республики Крым, областей)".

Кроме того, нардепы планируют ратифицировать соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA), а также в связи с этим внести изменения в некоторые законы.

Также в пятницу в Верховной Раде рассмотрят законопроекты №2066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования системы обращения с опасными отходами" и №1122 "О внесении изменений в закон Украины "Про рынок природного газа".