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Общество будет приобщено к разработке законопроекта об особенностях местного самоуправления на Донбассе

Общество будет приобщено к разработке законопроекта об особенностях местного самоуправления на Донбассе
10:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Дмитрий Разумков считает, что принимать такие важные законопроекты было бы неправильно без учета мнения общественности.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что общество будет приобщено к разработке законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

Разумков отметил, что в конце года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. "Снова его продлевать, пожалуй, будет недостаточно эффективно и неправильно. Поэтому позиция президента была (и я думаю, что это правильная позиция по отношению к обществу, к Верховной Раде), что когда появится возможность создать этот законопроект, то он будет инициирован президентом государства, в первую очередь, именно потому, что он занимается этим направлением", - сказал спикер.

Разумков выступил за введение императивного мандата

Так, он выразил уверенность, что "рамочные позиции будут предоставлены президентом государства". "Но они будут предложены как Верховной Раде, которая присоединится к этому процессу 100-процентно, я надеюсь, что так же, как и к созданию этой комиссии (Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины, - прим. ред.), так и к разработке этого законопроекта. И что, пожалуй, самое важное, к нему будет приобщено украинское общество", - отметил председатель ВР.

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Верховная Рада, Верховная Рада Украины, ВР Украины, Дмитрий Разумков.
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