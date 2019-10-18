Скачать
Пятница, 18.10.2019
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры
Загороднюк: Отвод войск будет проводиться поэтапно
Загороднюк: Отвод войск будет проводиться поэтапно
УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины
УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе (Видео)
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе (Видео)

ВР поддержала создание электронного кабинета застройщика

ВР поддержала создание электронного кабинета застройщика
12:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Соответствующее решение на заседании парламента поддержали 319 депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" (№1081).

Соответствующее решение на заседании парламента в четверг поддержали 319 депутатов.

"Документ регламентирует внедрение электронного кабинета застройщика, то есть осуществления всех разрешительных процедур в строительстве в электронном формате", - написала одна из инициаторов законопроекта народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа") на своей странице в Fecebook.

Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры

Документ, в частности, предусматривает создание единой государственной е-системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, сокращение перечня документов для получения админуслуг в строительстве, введение принципа "единого окна" для взаимодействия между государственными е-реестрами, открытие доступа к информации через портал е-системы, а также введение ответственности должностных лиц за безосновательное затягивание при предоставлении админуслуг (или если они вообще отказываются их предоставлять).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада Украины, ВР Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Продукты, которые улучшают работу сердца
04 Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину
05 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)
Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь