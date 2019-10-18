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Арахамия анонсировал принятие закона об анбандлинге "Нафтогаза"

Арахамия анонсировал принятие закона об анбандлинге "Нафтогаза"
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Арахамии, этот законопроект является техническим, но он дает мощный сигнал европейским партнерам Украины.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" может быть принят сегодня в первом чтении.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Говоря о заседании фракции, Арахамия заметил, что "есть группа Кабмина, точнее, группа "Нафтогаз", которая едет на переговоры по газотранспортной системе, и там одним из условий является так называемый переход на европейскую модель анбандлинга".

"И им надо быстро принять хотя бы в первом чтении этот законопроект по анбандлингу... Потому что многие наши депутаты вообще не знали, что это такое анбандлинг, зачем он нужен и т.д., - мы создали такое довольно срочное заседание фракции, на котором Коболев и Гончарук нам рассказали, что такое анбандлинг. Мы услышали и, я думаю, что сегодня вы увидите это на табло", - рассказал депутат.

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На уточнение, буде тли сейчас на голосование выноситься соответствующий законопроект, Арахамия подтвердил, что это действительно так.

По его словам, этот законопроект является техническим, но он дает мощный сигнал европейским партнерам Украины о том, что украинская газотранспортная система переходит на европейские условия. "И таким образом, у нас усиливается переговорная позиция", - констатировал представитель "Слуги народа".

На вопрос относительно рассмотрения сегодня этого законопроекта, Арахамия отметил: "Сегодня, я думаю, в первом чтении примем".

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Все по теме:

Верховная Рада, Нафтогаз, "Слуга народа", Анбандлинг, Давид Арахамия.
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