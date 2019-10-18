Арахамия анонсировал принятие закона об анбандлинге "Нафтогаза"

Новости Украины:По словам Арахамии, этот законопроект является техническим, но он дает мощный сигнал европейским партнерам Украины.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" может быть принят сегодня в первом чтении.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Говоря о заседании фракции, Арахамия заметил, что "есть группа Кабмина, точнее, группа "Нафтогаз", которая едет на переговоры по газотранспортной системе, и там одним из условий является так называемый переход на европейскую модель анбандлинга".

"И им надо быстро принять хотя бы в первом чтении этот законопроект по анбандлингу... Потому что многие наши депутаты вообще не знали, что это такое анбандлинг, зачем он нужен и т.д., - мы создали такое довольно срочное заседание фракции, на котором Коболев и Гончарук нам рассказали, что такое анбандлинг. Мы услышали и, я думаю, что сегодня вы увидите это на табло", - рассказал депутат.

На уточнение, буде тли сейчас на голосование выноситься соответствующий законопроект, Арахамия подтвердил, что это действительно так.

По его словам, этот законопроект является техническим, но он дает мощный сигнал европейским партнерам Украины о том, что украинская газотранспортная система переходит на европейские условия. "И таким образом, у нас усиливается переговорная позиция", - констатировал представитель "Слуги народа".

На вопрос относительно рассмотрения сегодня этого законопроекта, Арахамия отметил: "Сегодня, я думаю, в первом чтении примем".