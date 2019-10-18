Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс

Новости Украины:Экс-президент Леонид Кучма и посол Швеции обсудили Минский процесс и ситуацию с безопасностью на линии столкновения.

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг на встрече обсудили ситуацию на линии столкновения и приоритетность блока Минских соглашений по безопасности.

"Участники встречи подробно обсудили ход Минского процесса. Леонид Кучма проинформировал господина посла о тревожной ситуации с безопасностью на линии столкновения. Стороны согласились относительно первоочередности выполнения именно блока Минских соглашений по безопасности", - написала пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Тиберг заверил в дальнейшей поддержке Швецией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кучма и посол также обсудили двустороннее сотрудничество и вспомнили об исторически дружеских отношениях Украины и Швеции.