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Зеленский подписал законопроект о концессии

Зеленский подписал законопроект о концессии
19:49 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Украины:Концессия обеспечит привлечение инвестиций и будет способствовать модернизации и эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О концессии" № 155-IX, который разрешает передачу объектов государственной собственности во временное пользование частным предприятиям.

Об этом свидетельствует официальный сайт президента.

Ожидается, что концессия обеспечит привлечение инвестиций и будет способствовать модернизации и эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

Он предусматривает введение единой процедуры инициирования и принятия решения об осуществлении концессии.

Также закон вводит прозрачную процедуру выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог) и предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов.

В документе также предусмотрена процедура трансформации аренды в концессию в случае соответствующего обращения со стороны арендатора при условии внесения дополнительных инвестиций.

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Кроме того, закон дает возможность замены концессионера в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств и открывает возможность разрешения споров в международном коммерческом или инвестиционном арбитражах.

Документом также урегулированы особенности концессии на рынках, пребывающих в состоянии естественной монополии.

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Верховная Рада, Законопроект, Концессия, Владимир Зеленский.
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