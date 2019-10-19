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Суббота, 19.10.2019
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Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президентом утверждена структура аппарата СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщается в указе №764/2019 на сайте президента.

Президент постановил утвердить следующую структуру аппарата СНБО:

  • Секретарь;
  • первые заместители секретаря;
  • заместители секретаря;
  • руководитель Аппарата;
  • первый заместитель руководителя Аппарата;
  • заместители руководителя Аппарата;
  • Служба секретаря;
  • Служба по вопросам внешней безопасности;
  • Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
  • Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
  • Служба по вопросам военной безопасности;
  • Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
  • Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;
  • Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
  • Служба по вопросам экономической безопасности;
  • Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
  • Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
  • Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
  • Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
  • Служба Главного ситуационного центра;
  • Служба организационного обеспечения;
  • Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
  • Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
  • Служба по правовым вопросам;
  • финансовая служба;
  • Служба управления персоналом;
  • Служба режимно-секретной работы;
  • Служба координационной и административной работы

Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с указом.

Ранее президент ввел в состав СНБО Алексея Данилова, Валерия Евдокимова и утвердил Владислава Бухарева.

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Президент, СНБО, Указ, Владимир Зеленский.
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