Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщается в указе №764/2019 на сайте президента.
Президент постановил утвердить следующую структуру аппарата СНБО:
- Секретарь;
- первые заместители секретаря;
- заместители секретаря;
- руководитель Аппарата;
- первый заместитель руководителя Аппарата;
- заместители руководителя Аппарата;
- Служба секретаря;
- Служба по вопросам внешней безопасности;
- Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
- Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
- Служба по вопросам военной безопасности;
- Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
- Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;
- Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
- Служба по вопросам экономической безопасности;
- Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
- Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
- Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
- Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
- Служба Главного ситуационного центра;
- Служба организационного обеспечения;
- Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
- Служба по правовым вопросам;
- финансовая служба;
- Служба управления персоналом;
- Служба режимно-секретной работы;
- Служба координационной и административной работы
Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с указом.
Ранее президент ввел в состав СНБО Алексея Данилова, Валерия Евдокимова и утвердил Владислава Бухарева.