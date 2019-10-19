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Чумак: Во время переаттестации в ГПУ "договорняки" невозможны

Чумак: Во время переаттестации в ГПУ "договорняки" невозможны
04:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Виктор Чумак заверил, что переаттестация в ГПУ пройдет в автоматическом режиме.

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак говорит, что тестирование прокуроров пройдет в автоматическом режиме, никто ни с кем не договорится.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», сообщает корреспондент Укринформа.

"В Генеральной прокуратуре сейчас идут очень серьезные процессы. Процессы переаттестации. До нас доходят слухи, что кто-то говорит, что уже договорился, что будет занимать в ГПУ какую-то должность, кто-то договорился, что он пройдет тестирование. Но это все ложь и безосновательные слухи. Тестирование, которое для первой группы прокуроров состоится 24-25 октября, пройдет в автоматическом режиме. В выставочном центре на Броварском проспекте будут оборудованы рабочие места, с компьютерами и защищенным сервером. Сдают прокуроры тесты — сразу будет ответ и он сразу становится публичным. И никто ничего не подделывает, никто ни с кем не договаривается. С машиной договорится невозможно", - сказал Чумак.

По его словам, все прокуроры обязаны пройти тестирование, и «это называется очищение».

Чумак подчеркнул, что главной задачей реформы органов прокуратуры должно стать возрождение доверия к правоохранительной системе.

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"Главная наша задача в этой реформе — чтобы о 10-11 тысяч прокуроров, которые будут после этой реформы, ни один человек не мог сказать, что прокуроры взяточники. Наша главная задача — возродить доверие к прокуратуре, потому что это стержень уголовной юстиции. Как будет работать прокуратура — так будет работать полиция, так будет работать ГБР, так будет работать СБУ", - отметил Чумак.

Как ранее в пятницу заявил глава ГПУ Руслан Рябошапка, реформа Генеральной прокуратуры продлится до нового года. Еще примерно три месяца будут реформировать областной, региональный уровень и еще три-четыре месяца – местные прокуратуры.

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Прокуратура, ГПУ, Виктор Чумак.
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