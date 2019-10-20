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Представитель США в ОБСЕ: Оккупация Крыма - это нарушение Хельсинкского Заключительного акта

Представитель США в ОБСЕ: Оккупация Крыма - это нарушение Хельсинкского Заключительного акта
15:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По словам представителя США в ОБСЕ, Соединенные Штаты обеспокоены положением дел в оккупированном Крыму.

Оккупировав Крым, Российская Федерация нарушила основные принципы Хельсинкского Заключительного акта. Такое заявление сделал Грегори Макрис, советник Миссии США при ОБСЕ. В своем выступлении на заседании совета ОБСЕ, Макрис сказал, что в США очень обеспокоены ситуацией сложившейся в Крыму. Особенно тем, что она постоянно ухудшается. 

Грегори Макрис подчеркнул, что аннексировав Крым, в 2014 году, Россия нарушила основные принципы Хельсинкского Заключительного акта включительно с тем, что ни одна страна не должна силой менять границы другой страны. Он акцентировал внимание на том, что Крым - это часть Украины, и все мировое сообщество отвергает попытки России доказать обратное. 

Кроме этого, Грегори Макрис, напомнил о недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором он указывает на то, что в Крыму зафиксировано множество фактов нарушения прав человека со стороны РФ. 

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"Российские оккупанты в Крыму безнаказанно совершают нарушения, и Российская Федерация отказывается отвечать за эти нарушения", - заявил Макріс.

Он так же указал и на то, ссылаясь на доклад, что в Крыму было проведено почти 200 незаконных обысков, после которых пропало множество людей. 11 из них не найдены до сих пор, а один найден мертвым. 

Так же Макрис заявил, что все заявления России относительно того, что в Крыму "все хорошо", не заслуживают доверия, впрочем как и ее заверения о том, что РФ будет уважать права человека.  

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США, Крым, ОБСЕ, Оккупация, Грегори Макрис.
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