Кулеба рассказал о приоритетных задачах ассоциации между Украиной и ЕС

Новости Украины:Также Дмитрий Кулеба рассказал о планах относительно офисов евроинтеграции в регионах.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба встретился с заместителями министров, ответственными за направление европейской интеграции, и призвал приложить максимум усилий к подготовке заседания Комитета и Совета ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"На совещании обсудили формат сотрудничества и приоритетные задачи, в частности, подготовку к заседаниям Комитета и Совета ассоциации между Украиной и ЕС, которые состоятся в Брюсселе в ноябре и декабре соответственно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заседание Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, которое состоится 5 ноября с участием упомянутых заместителей министров, будет максимально использовано как площадка для предварительного обсуждения со стороной ЕС приоритетных вопросов сотрудничества для дальнейшего рассмотрения в рамках Совета ассоциации. Среди этих задач - усиление сотрудничества по вопросам юстиции, свободы и безопасности (ключевые компоненты - интегрированное управление границами, кибербезопасность и юридическое сотрудничество) ;экономическое сотрудничество, в частности в контексте макрофинансовой помощи, налоговой и таможенной реформ, сотрудничество с OLAF (фр. Office européen de lutte anti-fraude - управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества); отраслевое сотрудничество и отдельные приоритеты секторальной интеграции с ЕС, в частности, к энергетическим рынкам; совместный мониторинг выполнения Соглашения, дальнейшее обновление приложений к Соглашению, учитывая динамику развития права ЕС и наших приоритетов секторальной интеграции и т д.

Дмитрий Кулеба рассказал о планах относительно офисов евроинтеграции в регионах, отметив, что открытие офисов с фокусом на восточных и южных областях Украины должно способствовать "децентрализации европейской интеграции". Офисы станут региональными институтами, ответственными за европейскую интеграцию на местном уровне. Они будут способствовать привлечению в регионы Украины проектов транспортной и пограничной инфраструктуры, иностранных инвестиций и помощи ЕС; развитию Еврорегионов, реализации инициатив относительно городов-побратимов; максимальному привлечению регионов к образовательным, научным, культурным проектам/ программам ЕС; поддержке малого и среднего бизнеса в регионах, в том числе со стороны ЕС. По словам Кулебы, вскоре будет создана межведомственная рабочая группа для реализации этой инициативы.

В пресс-службе отметили, что Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции сейчас работает над обновлением онлайн мониторинговой системы "Пульс Соглашения" с тем, чтобы в этом году сделать ее публичной. Система отслеживает прогресс выполнения Соглашения в каждой сфере. Вице-премьер-министр призвал представителей министерств приобщиться к обновлению и проверке информации по каждой сфере с учетом реорганизации министерств и соответствующего изменения задач.

Кулеба призвал заместителей министров наладить и поддерживать тесное сотрудничество с соответствующими комитетами Верховной Рады, поскольку на сегодняшний день нужно удержать высокий темп принятия евроинтеграционного законодательства. Он напомнил, что Верховная Рада нового созыва приняла уже 13 евроинтеграционных законопроектов.