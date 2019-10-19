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Кулеба розповів про пріоритетні завдання в асоціації між Україною та ЄС

Кулеба розповів про пріоритетні завдання в асоціації між Україною та ЄС
10:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитро Кулеба закликав докласти максимальних зусиль до підготовки засідання Комітету та Ради асоціації між Україною та ЄС.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба зустрівся із заступниками міністрів, відповідальними за напрям європейської інтеграції, та закликав докласти максимальних зусиль до підготовки засідання Комітету та Ради асоціації між Україною та ЄС.

"На нараді обговорили формат співпраці та пріоритетні завдання, зокрема, підготовку до засідань Комітету та Ради асоціації між Україною та ЄС, які відбудуться у Брюсселі у листопаді та грудні відповідно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, яке відбудеться 5 листопада за участю згаданих заступників міністрів, буде максимально використане як майданчик для попереднього обговорення зі стороною ЄС пріоритетних питань співпраці для подальшого розгляду в рамках Ради асоціації. Серед цих задач – посилення співпраці з питань юстиції, свободи та безпеки (ключові компоненти - інтегроване управління кордонами, кібербезпека та юридичне співробітництво); економічна співпраця, зокрема в контексті макрофінансової допомоги, податкової та митної реформ, співпраця з OLAF (фр. Office européen de lutte anti-fraude - управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству); галузеве співробітництво та окремі пріоритети секторальної інтеграції з ЄС, зокрема, до енергетичних ринків; спільний моніторинг виконання Угоди, подальше оновлення додатків до Угоди, зважаючи на динаміку розвитку права ЄС та наших пріоритетів секторальної інтеграції і т д.

Дмитро Кулеба розповів про плани щодо офісів євроінтеграції в регіонах, зазначивши, що відкриття офісів з фокусом на східних та південних областях України має сприяти «децентралізації європейської інтеграції». Офіси стануть регіональними інституціями, відповідальними за європейську інтеграцію на місцевому рівні. Вони сприятимуть залученню в регіони України проектів транспортної та прикордонної інфраструктури, іноземних інвестицій та допомоги ЄС; розвитку Єврорегіонів, реалізації ініціатив щодо міст-побратимів; максимальному залученню регіонів до освітніх, наукових, культурних проектів/програм ЄС; підтримці малого та середнього бізнесу в регіонах, в тому числі з боку ЄС. За словами Кулеби, незабаром буде створено міжвідомчу робочу групу для реалізації цієї ініціативи.

В пресслужбі наголосили, що Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції зараз працює над оновленням онлайн моніторингової системи "Пульс Угоди" з тим, щоб цього року зробити її публічною. Система відстежує прогрес виконання Угоди в кожній сфер. Віце-прем’єр-міністр закликав представників міністерств долучитися до оновлення та перевірки інформації по кожній сфері з врахуванням реорганізації міністерств і відповідної зміни задач.

Кулеба закликав заступників міністрів налагодити і підтримувати тісну співпрацю з відповідними комітетами Верховної Ради, оскільки наразі потрібно втримати високий темп ухвалення євроінтеграційного законодавства. Він нагадав, що Верховна Рада нового скликання ухвалила вже 13 євроінтеграційних законопроектів.

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ЄС, Верховна Рада, Дмитро Кулеба.
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