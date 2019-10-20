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В МИД сообщили об ошибках в интерпретации терминов российской стороной

В МИД сообщили об ошибках в интерпретации терминов российской стороной
00:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал как Россия интерпретирует термины на "свой лад".

Военные контингенты стран-членов ООН, выделенные по Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности, "миротворцами" называет только Россия - как и "большой" Группу семи.

Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые коллеги, эксперты, журналисты, в свое время я здесь уже писал, что UN peacekeepers только в русском языке называются "миротворцами", всеми другими официальными языками ООН они называются "персонал по поддержанию мира" и/или "голубые каски", - написал заместитель министра.

По его словам, их мандаты, которые одобряются ООН - "to keep", что с английского языка переводится как "поддерживать мир".

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"И это не единственный пример российской, собственно московской, интерпретации терминов... часто не без последствий. Так же, только в российском воображении существовала "Большая" восьмерка. Семерка на всех языках ее участников называлась и называется Группа 7, или просто G7. Ибо G от Group, а не от great, grand, grandiose,.. и даже случайное и временное членство в Группе неразвитой экономически и вполне недемократической России не сделало ее "Большой" на русский лад. Скорее - немного испорченной. Кажется с G7 разобрались, и я наблюдаю, что в русскоязычных документах и текстах все чаще употребляется правильное название - Группа 7", - отметил Кислица.

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Россия, МИД, РФ, Сергей Кислица.
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