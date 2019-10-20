"Мы нужны друг другу": Кулеба рассказал об отношениях Украины с НАТО и ЕС

Новости Украины:Дмитрий Кулеба: Отношения с ЕС и НАТО строятся на том что "мы нужны друг другу".

Общий подход в отношениях Украины с ЕС и НАТО заключается в том, что «мы нужны друг другу».

Об этом заявил "Радио Свобода" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас общий подход в отношениях с ЕС и в отношениях с НАТО, заключается в том, что не мы доказываем им, почему мы им нужны, а мы исходим из того, что мы нужны друг другу. И вы абсолютно правы, не только мы что-то берем в НАТО, но и НАТО много берет у нас», – убежден он.

«Мы провели очень тщательный анализ того, в чем именно заключается эта добавленная стоимость и уникальная компетенция Украины, накопленная за последние 5 лет. Мы нашли эту нишу. Эта ниша называется «военные аспекты гибридной войны»... Украина накопила очень серьезный и уникальный совершенно опыт именно военных аспектов гибридной войны. И мы будем развиваться в этом направлении, обмениваться опытом с нашими коллегами для того, чтобы сформировать целостную концепцию противодействия гибридным угрозам», – добавил чиновник.

Кулеба также заявил, что сейчас «существенно ускорилась» работа над внедрением стандартов НАТО.