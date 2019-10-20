ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ведомство пока не смогло найти весомых доказательств вины, пятого президента Украины, Петра Порошенко.
По словам Рябошапки, Порошенко можно будет обвинить только в том случае, когда появятся весомые доказательства его вины. Все собранные материалы прокуроры должны тщательно изучить и подтвердить, что подозрения весомые. После этого материалы обнародуют и с Порошенко снимут неприкосновенность.
Рябошапко уточнил, что материалы направят в Верховную Раду с просьбой снять неприкосновенность. В тоже время генпрокурор отказался сообщить, когда это может произойти.
Напомним, Петр Порошенко фигурирует в 14 криминальных делах. В последний раз экс-президента заподозрили в не правдивой информации, которую он внес в свою декларацию.