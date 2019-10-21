Зеленский: Мы благодарны за последовательную политику Японии в адрес Украины

Новости Украины:Владимир Зеленский встретился с главой японского парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в столице Японии с 4-х дневным визитом. В ходе поездки Зеленский встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что Зеленский выразил благодарность Японии за последовательную политику по поддержке Украины. Также он поблагодарил власть страны за непризнание незаконной оккупации Крыма и сохранение санкций против России.

Помимо встречи с премьером Японии, Зеленский хочет встретиться с руководителями обеих палат японского парламента, руководством Японского агентства международного развития и представителями японского бизнеса.