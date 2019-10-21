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Дубилет: Кабмин не планирует массовых увольнений

Дубилет: Кабмин не планирует массовых увольнений
10:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Дмитрия Дубилета, сотрудникам КМУ старшего возраста надо настроится на обучение и перепрофилирование.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует в рамках оптимизации работы правительства до конца следующего года решить вопрос с размещением в зданиии КМУ на улице Грушевского ряда министерств, но масовых увольнений не планирует.

Об этом он сообщил в интервью lb.

"Если человек занимается чем-то не очень интересным, не очень эффективным, теперь он получает шанс раскрыть себя для чего-то более интересного", - сказал Дублет, отвечая на вопрос о том, готов ли он к возможной реакции со стороны людей, которые годами работали, а теперь их могут уволят.

По его словам, сотрудникам КМУ старшего возраста надо настроится на обучение и перепрофилирование.

Дубилет: Мы немного перераспределили органы власти между министрами

"Я понимаю ответственность. На самом деле, есть много другой работы, которую в рамках Кабмина стоило бы делать, но она не делается", - подчекнул министр.

Например, добавил Дубилет, они могут работать в колл-центрах, в центрах по работе с обращениями граждан. Их в Кабмине более 50, но работают они не очень эффективно.

"Я бы хотел, чтобы мы централизовали это все дело, сделали его по единым стандартам и добились того, чтобы на уровне колл-центра в первое касание решалось 90% вопросов", - сказал он.

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Кабмин, КМУ, Дмитрий Дубилет.
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