Кулеба рассказал, что для него значит сдача национальных интересов

Новости Украины:Кулеба назвал свои "красные линии" в соблюдении национальных интересов.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что для него "красными линиями", означающими сдачу национальных интересов, является отказ страны от курса в ЕС и НАТО и предоставление отдельным частям Украины права препятствовать принятию общенациональных решений.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей в сети Twitter.

"Мои "красные" линии очень простые. Первое - отказ от курса на интеграцию в ЕС, второе - отказ от курса на интеграцию в НАТО, третье - предоставление любой отдельной части Украины права ветировать или препятствовать принятию и реализации общенациональных решений. Если это происходит, для меня это сдача национальных интересов. Если этого не происходит, и я работаю над тем, чтобы это не происходило и никогда не произошло, тогда все остальное остается пространством для внутриполитических маневров и договоренностей в интересах страны", - заявил Кулеба.

В то же время он в очередной раз заверил, что курс на евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины сохранится.

"В украинском обществе и украинской власти есть достаточное количество людей, которые не скажут фразу "не время", на которую вы ссылаетесь. Мы будем двигать Украину на Запад", - ответил он на вопрос, верит ли он в сохранение евроинтеграционного курса Украины и не услышат ли украинцы в будущем фразу "не время".