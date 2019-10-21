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Кулеба рассказал, что для него значит сдача национальных интересов

Кулеба рассказал, что для него значит сдача национальных интересов
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба назвал свои "красные линии" в соблюдении национальных интересов.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что для него "красными линиями", означающими сдачу национальных интересов, является отказ страны от курса в ЕС и НАТО и предоставление отдельным частям Украины права препятствовать принятию общенациональных решений.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей в сети Twitter.

"Мои "красные" линии очень простые. Первое - отказ от курса на интеграцию в ЕС, второе - отказ от курса на интеграцию в НАТО, третье - предоставление любой отдельной части Украины права ветировать или препятствовать принятию и реализации общенациональных решений. Если это происходит, для меня это сдача национальных интересов. Если этого не происходит, и я работаю над тем, чтобы это не происходило и никогда не произошло, тогда все остальное остается пространством для внутриполитических маневров и договоренностей в интересах страны", - заявил Кулеба.

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В то же время он в очередной раз заверил, что курс на евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины сохранится.

"В украинском обществе и украинской власти есть достаточное количество людей, которые не скажут фразу "не время", на которую вы ссылаетесь. Мы будем двигать Украину на Запад", - ответил он на вопрос, верит ли он в сохранение евроинтеграционного курса Украины и не услышат ли украинцы в будущем фразу "не время".

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ЕС, НАТО, Евроинтеграция, Дмитрий Кулеба.
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