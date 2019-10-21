Евродепутат о разговоре Зеленского с Трампом: Это показывает непрофессионализм

Новости Украины:Евродепутат считает, что Германия не изменит отношение к Украине после разговора Зеленского с Трампом, ЕС продлит санкции к РФ.

Отношение немецкой стороны к Украине не изменится по итогам обнародованного телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в ходе которого украинский лидер посетовал на недостаточные объемы финансовой помощи со стороны ЕС и Германии в частности, отмечает вице-президент Комитета ассоциации "Украина–ЕС" депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel).

"Я не думаю, что на это кто-либо обращает внимание… Я не знаю, позиция ли это Германии в целом, но я не слышала ничего, что кто-либо обеспокоен Зеленским в плане этого разговора… Это больше об Украине. Когда его политическая повестка дня такова, что не на пользу стране, то это имеет значение. Но этому телефонному разговору мы не будем уделять внимание", - сказала Виола фон Крамон в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что эта позиция продиктована отношением Германии к Украине, а не к Зеленскому лично. "Если этот парень не знает, что он говорит, если он слабый президент и не проинформирован, должны ли мы отыграться на Украине? Должны ли мы, действительно, уделять внимание этому небольшому разговору? Я думаю, что если он хочет быть на международной арене, чтобы его уважали должным образом, он должен приложить усилия, чтобы у нас сложилось другое впечатление от того, что он сказал. Но в целом я не обращаю на это внимание", - сказала вице-президент Комитета ассоциации "Украина–ЕС".

В то же время, Виола фон Крамон отметила, что ее шокировало сказанное Зеленским и что "это раздражает". "Возможно, он должен был читать свои бумаги лучше, возможно, он был плохо проинформирован Богданом (руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан - Ред.). Может быть, он просто хотел произвести впечатление на Трампа… Почему он это сказал – мне не известно. В конечном итоге, это показывает непрофессионализм, и это тоже проблема Украины. Президенту не известно, как много денег он получает, от какой страны, от какого донора – это очень тревожный сигнал", - подчеркнула она.

Вице-президент Комитета ассоциации "Украина–ЕС" подтвердила, что ЕС вновь продлит санкции к РФ. "Да, конечно. Потому что Россия не выполнила ничего, и причин для отмены нет", - сказала Виола фон Крамон, отвечая на соответствующий вопрос.