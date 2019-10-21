Легализация игорного бизнеса: Нардеп "Слуги народа" говорит о "коррупционных "мутках" в Раде"

Новости Украины:Законопроект о легализации игорного бизнеса перевели в другой комитет.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявляет о том, что законопроект о легализации игорного бизнеса перевели из финансового в экономический комитет, что может свидетельствовать о намерении "продавить" интересы "чернушников" игорного бизнеса.

Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Дубинский.

"Стоило президенту улететь в Японию, как начались коррупционные "мутки" в Раде? Законопроект о легализации игорного бизнеса, в который определенные лоббисты пытались протолкнуть лотерейный беспредел и льготные условия лицензирования для казино, беттинга и автоматов, чтобы превратить страну в Лас Вегас под контролем мусоров и бандитов, но натолкнулись на наше противодействие - забрали из финансового комитета Рады и передали в экономический комитет Рады", - написал он.

По мнению нардепа, изменение комитета, который будет рассматривать законопроект, может быть связано с жесткой позицией финансового комитета Рады касаемо вопроса игорного бизнеса.

"Полагаю, эта попытка связана с жесткой позицией финансового комитета Рады о том, что: с улицы должны уйти все нелегальные игорные салоны; должны быть обеспечены максимальные доходы бюджета от игорного бизнеса; должен быть обеспечен максимально жесткий контроль за прозрачностью этого бизнеса и его легальностью; установлены барьерные цены для получения лицензий на игру", - отметил Дубинский.

По его данным, за возможность сохранить свой бизнес "чернушники" готовы платить по 2-3 миллиона долларов ежемесячно.

"Очень не хотелось бы узнать, что на 3-й месяц работы рады законопроект выводят в другой комитет, чтобы продавить там (за счёт турборежима) интересы "чернушников" игрального бизнеса, которые за возможность сохранить свой бизнес уже готовы "занести" 2-3 млн долларов. В месяц", - подчеркнул нардеп от "Слуги Народа".