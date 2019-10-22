Премьер Гончарук соболезнует из-за гибели экс-министра Кутового

Новости Украины:21 октября 2019 года Тарас Кутовой трагически погиб при падении вертолета в Полтавской области.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования родным и близким бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового, который трагически погиб в понедельник в Полтавской области.

"Только что узнал об ужасной трагедии, унесшей жизнь Тараса Кутового. Искренние соболезнования семье и близким Тараса. Вечная память!" – написал Гончарук в Твиттере.

Тарас Кутовый, 1976 г.р., в 1999-2009 годах был финансовым директором фонда "Крок за кроком" и инвесткомпании "XXI век", затем возглавил набсовет Всеукраинского общественного объединения "Союз спасення села" и ПАО "Компания Райз".

В 2012-2016 годах – народный депутат в Верховной Раде VII и VIII созыва (фракции "Удар" и "Блок Петра Порошенко"), возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия в правительстве аграрной политики, но в мае 2017-го подал в отставку с должности, которая была поддержана Радой лишь в ноябре 2018 года.