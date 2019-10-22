Рябошапка: Нужно разорвать неформальные альянсы с участием прокуратуры

Новости Украины:Руслан Рябошапка подчеркнул, что в общении с прокурорами областей нацеливает их нивелировать влияние местных феодалов.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркивает необходимость разорвать "неформальные альянсы" прокуратуры, полиции и судов, сложившиеся на местах. Об этом Рябошапка заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Мы знаем, что в районах существуют неформальные альянсы между руководителями полиции, прокуратуры и судьями. И их чрезвычайно трудно разорвать - только если часть этого альянса выпадает. Когда прокуратура - центральный элемент этой "криминальной юстиции" - не будет составляющей этой организации, то, я думаю, мы сможем разорвать эти вещи”, - сказал Рябошапка.

Он также подчеркнул, что в общении с прокурорами областей нацеливает их нивелировать влияние местных феодалов.

“Я встречаюсь с прокурорами областей и всегда говорю, что у вас есть те, кого называют местными феодалами. Найдите их и сделайте так, чтобы люди их больше не боялись”, - рассказал генпрокурор.

Он добавил, что реформа прокуратуры “должно обеспечить изменения всей правоохранительной системы и сделать так, чтобы таких феодалов-князьков в районах или областях не было”.