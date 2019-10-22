Рада определилась с главой делегации в ПА Евронест

Новости Украины:Делегацию Верховной Рады в ПА Евронест возглавил депутат от "Батькивщины".

Народный депутат, член парламентской фракции "Батькивщина" Иван Крулько возглавил постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее ЕС - Восточные соседи (ПА Евронест).

Руководство делегации выбрали во время учредительного заседания постоянной делегации, сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Во время заседания председателем делегации избран народный депутат Иван Крулько, заместителями - Павел Мельник и София Федина. Также избраны члены постоянных комитетов и рабочих групп ПА Евронест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учредительное заседание постоянной делегации ВР в ПА Евронест провела председатель Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что сейчас идет дискуссия о будущем Восточного партнерства, и Украина заинтересована в дифференцированном подходе к странам, имеющим с Евросоюзом Соглашения о ассоциации. Она пожелала делегации слаженной эффективной работы в интересах Украины и предложила согласовывать позиции между народными депутатами, привлеченным к процессам сближения Украины с ЕС", - сообщает Информуправление.

Участие в заседании также принял предыдущий глава украинской делегации в ПА Евронест Борис Тарасюк, который проинформировал о структуре и цели этой парламентской ассамблеи и о работе украинской делегации в предыдущие годы.