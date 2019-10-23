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У депутата от "Слуги народа" нашли незадекларированное имущество

У депутата от "Слуги народа" нашли незадекларированное имущество
10:20 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Задекларировать дом Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты.

Народный депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко пользуется незадекларированным имением в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве.

Основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером на крыльце расположены посреди участка земли в 4 гектара.

Этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".Строить на этой земле жилье запрещено: это земля лесного фонда, принадлежащего к прибрежной защитной полосе, она входит в охранную зону.

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Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это – частная территория.

Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.

Александр Ткаченко претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. На ней он хочет заменить действующего главу КГГА и городского главу столицы Виталия Кличко.

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Виталий Кличко, Киев, Александр Ткаченко, "Слуга народа".
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