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Главы парламентов Японии приняли Зеленского: что обсуждалось

Главы парламентов Японии приняли Зеленского: что обсуждалось
11:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Владимир Зеленский продолжает находиться с рабочим визитом в Японии, где встретился с руководством страны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Токио с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осима и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто.

Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский поблагодарил руководство японского парламента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также выразил уверенность в эффективности работы новосозданной депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Японией.

"Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень", - отметил президент.

Согласно информации, стороны обсудили реформы и привлечениеинвестиций в Украину.

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Председатель Палаты советников Акико Санто отметила, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. Глава Украинского государства выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти.

Зеленский также поздравил Санто с недавним избранием на должность председателя Палаты советников.

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"Со своей стороны спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям ее спортсменов. Он выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Японии", - говорится в сообщении.

Зеленский при этом призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне этих соревнований.

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Япония, Владимир Зеленский, Палата представителей Японии, Тадамори Осима.
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