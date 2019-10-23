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Арахамия о скандале в "Слуге народа": Все пройдут полиграф

Арахамия о скандале в "Слуге народа": Все пройдут полиграф
17:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Все члены комитета Рады по финансам от "Слуги народа" пройдут полиграф, заверил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что в четверг, 24 октября, покажет обществу свидетеля того, как его однопартийцам предлагали взятку за голосование.

"На завтра меня пригласили в программу "Право на владу" на телеканале "1+1" и я приведу туда одного свидетеля, который даст показания по поводу 30 тысяч долларов, чтобы вся страна знала, что это такое", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Также он добавил, что народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" - члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и бюджетной политики - пройдут полиграф.

"Все пройдут полиграф", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве.

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По его мнению, процедуру проверки на полиграфе необходимо проходить в государственной структуре.

"Я хочу, чтобы это была государственная служба, так как к государственному полиграфу будет больше доверия, чем к частному. То ли это будет СБУ, НАБУ, САП, Управление разведки – мне все равно", - отметил Арахамия.

Он уточнил, что в течение недели можно будет решить вопрос, в каком именно учреждении члены профильного комитета пройдут данную процедуру.

Арахамия отметил, что во фракции поддерживают данную инициативу: "Это наша фракция. Мы во фракции хотим вернуться в точку "ноль" – мы все проверились, говорим – мы все здоровы, счастливы, давайте продолжим работать дальше".

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Он подчеркнул, что в данном вопросе его фракция демонстрирует полную открытость.

"Давайте посмотрим, как отреагируют другие фракции на предложения публично пройти полиграф… Я думаю, что "Голос" пойдет, ЕС ("Европейская солидарность" – Ред) – я думаю, вряд ли", - предположил лидер фракции.

В то же время он подчеркнул, что поддержал инициативу заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и бюджетной политики Александра Дубинского пройти полиграф в среду.

При этом он отметил, что никто не может заставить депутата идти на полиграф.

Интриги в Раде: ОП заподозрил "Слуг народа" в получении взяток

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д). В то же время комитет намерен разработать альтернативный законопроект.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также член фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, ставший фигурантом скандала с возможной коррупционной составляющей.

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Полиграф, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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