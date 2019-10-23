Гончарук обозначил сроки назначения нового главы Госгеонедр

Новости Украины:Кабмин планирует на следующей неделе назначить главу Госгеонедр.

Кабинет министров планирует на следующей неделе утвердить нового главу Государственной службы геологии и недр, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы в ближайшее время, думаю, на следующей неделе, намерены назначить туда (в Госгеонедр – Ред.) по результатам конкурса порядочного, профессионального, патриотического человека, который наведет там порядок", – сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.

Кроме того, Гончарук добавил, что правительство ликвидировало комиссию по недропользованию при Госгеонедр.

"Мы убрали необязательную комиссию, которая существовала при Госгеонедр, и которую отдельные эксперты называли "советом смотрящих". Туда группы влияния делегировали своих представителей для того, чтобы блокировать те или иные решения", – сказал он.