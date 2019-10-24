Трамп заявил, что не знает Тейлора, возглавляющего дипмиссию США в Украине

Новости Украины:Дональд Трамп еще раз подчеркнул, что не было никакой "услуги за услугу" в его контактах с украинским руководством.

После того как временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе, расходящиеся с позицией Дональда Трампа, глава Белого дома заявил, что не знает этого дипломата. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Республиканец анти-трамповец Джон Беллингер представляет дипломата анти-трамповца Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом!" - отметил американский президент.

Он в очередной раз пожаловался на расследование демократов, которое, по его словам, не соответствует установленным процедурам, а также требованиям прозрачности.

Кроме того, Трамп еще раз подчеркнул, что не было никакой "услуги за услугу" в его контактах с украинским руководством.

Накануне временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор фактически разрушил позицию Трампа и его окружения относительно "отсутствия давления" на действующее руководство Украины.

В связи с этим Белый дом и преданные президенту республиканцы стали более активными в попытках дискредитировать усилия демократов в расследовании по импичменту. В среду однопартийцы Трампа пытались сорвать очередные слушания с участием высокопоставленной чиновницы Пентагона в Палате представителей.