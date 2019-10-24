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Четверг, 24.10.2019
Загороднюк в штаб-квартире НАТО обсудит ситуацию в Афганистане
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Загороднюк в штаб-квартире НАТО обсудит ситуацию в Афганистане

Загороднюк в штаб-квартире НАТО обсудит ситуацию в Афганистане
10:08 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Начался рабочий визит Министра обороны Украины в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк с делегацией начал рабочий визит в штаб-квартиру НАТО для участия в заседании Североатлантического совета НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Украины.

Отмечается, что в ходе визита запланирована встреча Загороднюка с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в формате "QUINT".

Визит Североатлантического совета в Украину: Столтенберг обозначил цели

Известно также, что делегация пообщается с Генсеком НАТО, исполнительным директором Европейского оборонного агентства и главами стран тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

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НАТО, Брюссель, Минобороны, Андрей Загороднюк.
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