Загороднюк в штаб-квартире НАТО обсудит ситуацию в Афганистане

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк с делегацией начал рабочий визит в штаб-квартиру НАТО для участия в заседании Североатлантического совета НАТО.
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Украины.
Отмечается, что в ходе визита запланирована встреча Загороднюка с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в формате "QUINT".
Известно также, что делегация пообщается с Генсеком НАТО, исполнительным директором Европейского оборонного агентства и главами стран тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.