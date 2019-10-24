Скачать
Четверг, 24.10.2019
Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
НБУ вновь снизил учетную ставку - до 15,5% годовых
НБУ вновь снизил учетную ставку - до 15,5% годовых
Украинка Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
Рози Хантингтон-Уайтли делится любимым осенним фасоном
Рози Хантингтон-Уайтли делится любимым осенним фасоном

Горбатюк рассказал об обещаниях Зеленского и Рябошапки касательно дел Майдана

Горбатюк рассказал об обещаниях Зеленского и Рябошапки касательно дел Майдана
13:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Горбатюка, он встречался с Зеленским и Рябошапкой и те заверили его, что препятствия в расследовании дел Майдана будут устранены.

Бывший начальник Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что в августе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и будущим генеральным прокурором Русланом Рабошапкой и получил заверения в устранении препятствий для расследования "майдановских" дел.

Об этом Горбатюк сообщил во время брифинга возле Главного следственного управления ГПУ.

"Я имел встречу с президентом в августе, на которой рассказал о всей проблематике, о результатах расследования. Она завершилась довольно оптимистично, с пониманием того, что дела должны расследоваться и имеющиеся препятствия должны быть устранены. То есть должна быть помощь", - заявил он.

Горбатюк отметил, что на этой встрече присутствовал и нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка, "которому президент сказал предоставить всю эту проблематику и шаги для ее решения".

"Я ее предоставил и генпрокурору, и заместителю, который стал у нас руководить (Виктору), Чумаку. Ничего по этой проблематике за 1,5 месяца решено не было. Конкретных, практических шагов навстречу не сделано, кроме обещаний, что действительно такое подразделение, департамент по расследованию дел Майдана должно быть создано. "Мы с этим абсолютно согласны", и началось: "завтра, послезавтра, через неделю, через две... а может мы не будем спешить", то есть мои настояния ни к чему не приводили, хотя вместе с тем за это время были созданы три департамента в Генеральной прокуратуре", - добавил он.

23 октября стало известно, что Рябошапка освободил Горбатюк от должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Сергей Горбатюк, Дела Майдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
02 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
03 Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
Имущество Корнацкого обыскивает ГБР
Имущество Корнацкого обыскивает ГБР
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Остатки "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: MARUV станет ведущей 10 выпуска (Фото)
"Танцы со звездами 2019": MARUV станет ведущей 10 выпуска (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь