Горбатюк рассказал об обещаниях Зеленского и Рябошапки касательно дел Майдана

Новости Украины:По словам Горбатюка, он встречался с Зеленским и Рябошапкой и те заверили его, что препятствия в расследовании дел Майдана будут устранены.

Бывший начальник Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что в августе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и будущим генеральным прокурором Русланом Рабошапкой и получил заверения в устранении препятствий для расследования "майдановских" дел.

Об этом Горбатюк сообщил во время брифинга возле Главного следственного управления ГПУ.

"Я имел встречу с президентом в августе, на которой рассказал о всей проблематике, о результатах расследования. Она завершилась довольно оптимистично, с пониманием того, что дела должны расследоваться и имеющиеся препятствия должны быть устранены. То есть должна быть помощь", - заявил он.

Горбатюк отметил, что на этой встрече присутствовал и нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка, "которому президент сказал предоставить всю эту проблематику и шаги для ее решения".

"Я ее предоставил и генпрокурору, и заместителю, который стал у нас руководить (Виктору), Чумаку. Ничего по этой проблематике за 1,5 месяца решено не было. Конкретных, практических шагов навстречу не сделано, кроме обещаний, что действительно такое подразделение, департамент по расследованию дел Майдана должно быть создано. "Мы с этим абсолютно согласны", и началось: "завтра, послезавтра, через неделю, через две... а может мы не будем спешить", то есть мои настояния ни к чему не приводили, хотя вместе с тем за это время были созданы три департамента в Генеральной прокуратуре", - добавил он.

23 октября стало известно, что Рябошапка освободил Горбатюк от должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры.