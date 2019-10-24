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В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины

В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
23:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Послы G7 приветствуют качество диалога с Офисом президента Украины.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приветствуют качество диалога с Офисом президента Украины.

Об этом сообщает "Группа поддержки" Украины французского председательства в G7 в Twitter.

"G7 приветствует качество диалога, который становится регулярным, между группой послов и Офисом президента Украины. Поддержка траектории экономических реформ и тщательный мониторинг переговоров между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 23 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив обсудили с послами G7 приоритеты проведения экономических реформ и сотрудничество с международными партнерами. Отдельное внимание собеседники акцентировали на переговорном процессе с МВФ, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

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Германия, Италия, США, Франция, Великобритания, Япония, Канада, G7, Андрей Смирнов, Юлия Ковалив, Андрей Богдан, ОПУ.
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