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"Не частично, а до конца": Холодницкий призывает снять депутатскую неприкосновенность

"Не частично, а до конца": Холодницкий призывает снять депутатскую неприкосновенность
01:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Холодницкий считает, что депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркивает необходимость "окончательного, а не частичного" снятия неприкосновенности с народных депутатов Украины.

Об этом сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Депутатскую неприкосновенность нужно снять, до конца, не частично, а до конца. Потому что на следующей неделе, скорее всего, мы снова пойдем уже с генеральным прокурором Рябошапкой в регламентный комитет Верховной Рады с представлением по одному действующему народному депутату, и снова увидим там квазисудебный процесс об основаниях для вообще внесения представления", - заявил Холодницкий. 

Холодницкий указал, что учитывая "эпопею со снятием депутатской неприкосновенности", НАБУ и САП сейчас фактически ограничены в проведении любых негласных следственно-розыскных действий, например, по свежему делу о возможном получении взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами из фракции "Слуга народа", которые являются членами комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Холодницкий также сообщил о регистрации уголовного производства по заявлению о совершении преступления народным депутатом, членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеславом Медяником (фракция "Слуга народа").

"По господину Медянику к нам действительно поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано", - добавил он. 

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SAP, НАБУ, Назар Холодницкий, Вячеслав Медяник.
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