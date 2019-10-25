Генсек НАТО выступит с трибуны Верховной Рады

Новости Украины:В рамках визита Североатлантического совета НАТО 30-31 октября участники делегации планируют услышать от украинского правительства ответы на множество вопросов.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг в рамках визита в Украину Североатлантического совета 30-31 октября выступит в Верховной Раде.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - отметил Кулеба.

При этом вице-премьер отметил, что Североатлантический совет НАТО не планирует осуществить визит на восток Украины, но в порт Одессы зайдут четыре корабля Альянса.

"В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства. То есть, все будет отработано по максимуму, поскольку на основе той информации, которую они получат здесь, они будут в дальнейшем принимать свои решения относительно Украины", - сказал Кулеба.

В рамках визита Североатлантического совета НАТО 30-31 октября участники делегации планируют услышать от украинского правительства, министров, президента Владимира Зеленского мнения относительно текущего состояния дел, а также должен состояться "обмен мнениями относительно того, как Альянс может поддержать Украину и мирные усилия".

Столтенберг отмечал, что визит также будет посвящен продолжительным усилиям НАТО по оказанию помощи Украине в процессе реформ, модернизации Вооруженных сил и борьбе с коррупцией.

Кроме того, по словам генсекретаря, в Альянсе хотят обеспечить способность Украины к "современным методам командования и управления, киберзащите, реформированию своих Вооруженных сил".

Североатлантический совет - это высший политический орган, который принимает решения в НАТО. Он следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, которые влияют на Альянс в целом. В состав Совета входят по одному представителю каждой из стран НАТО, которые проводят заседания для обсуждения политики или оперативных вопросов, требующих коллективных решений, обеспечивая форум для широкомасштабных консультаций между государствами-членами по всем аспектам, влияющим на мир и безопасность в их странах.