Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)

Генсек НАТО выступит с трибуны Верховной Рады

Генсек НАТО выступит с трибуны Верховной Рады
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В рамках визита Североатлантического совета НАТО 30-31 октября участники делегации планируют услышать от украинского правительства ответы на множество вопросов.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг в рамках визита в Украину Североатлантического совета 30-31 октября выступит в Верховной Раде.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - отметил Кулеба.

При этом вице-премьер отметил, что Североатлантический совет НАТО не планирует осуществить визит на восток Украины, но в порт Одессы зайдут четыре корабля Альянса.

Ситуация в Сирии: Столтенберг сообщил о разногласиях среди членов НАТО

"В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства. То есть, все будет отработано по максимуму, поскольку на основе той информации, которую они получат здесь, они будут в дальнейшем принимать свои решения относительно Украины", - сказал Кулеба.

В рамках визита Североатлантического совета НАТО 30-31 октября участники делегации планируют услышать от украинского правительства, министров, президента Владимира Зеленского мнения относительно текущего состояния дел, а также должен состояться "обмен мнениями относительно того, как Альянс может поддержать Украину и мирные усилия".

Столтенберг отмечал, что визит также будет посвящен продолжительным усилиям НАТО по оказанию помощи Украине в процессе реформ, модернизации Вооруженных сил и борьбе с коррупцией.

Кроме того, по словам генсекретаря, в Альянсе хотят обеспечить способность Украины к "современным методам командования и управления, киберзащите, реформированию своих Вооруженных сил".

Столтенберг о России: Мы не хотим новой холодной войны

Североатлантический совет - это высший политический орган, который принимает решения в НАТО. Он следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, которые влияют на Альянс в целом. В состав Совета входят по одному представителю каждой из стран НАТО, которые проводят заседания для обсуждения политики или оперативных вопросов, требующих коллективных решений, обеспечивая форум для широкомасштабных консультаций между государствами-членами по всем аспектам, влияющим на мир и безопасность в их странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
05 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переводят ли часы в других странах мира
Переводят ли часы в других странах мира
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь