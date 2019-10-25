Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках

Новости Украины:Глава государства поставил задачу сократить на 10% расходы бюджета на содержание чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководством правительства и народными депутатами поставил задачу сократить на 10% бюджетные расходы на содержание чиновников.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале в пятницу.

Президент отметил, что это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

"Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении внесенный правительством 17 октября законопроект 2283 с поправками в государственный бюджет на 2019 год, который, в частности, предлагает увеличить на 1 млрд грн финансирование государственных шахт для выплат зарплаты их работникам.

Верховная Рада Украины приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%.