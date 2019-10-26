Депутаты Киевсовета просят президента уволить Кличко с должности главы КГГА

Новости Украины:Депутаты Киевсовета опубликовали письмо к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы КГГА.

18 депутатов Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Депутат Киевсовета Сергей Гусовский в Facebook обнародовал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

В нем, в частности, говорится, что «на фоне первых положительных сдвигов в законодательном поле и ветвях исполнительной власти, политическая «элита» столицы Украины во главе с Виталием Кличко продолжает жить по другим правилам - мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью. Столицей нашего государства все еще руководят люди, которые не защищают интересы общества, а используют бюджет для собственного обогащения. Результатом такого «хозяйствования» являются хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ».

Они призывают высокопоставленных лиц «немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы ликвидировать коррупционный консенсус и запустить процесс обновления и перезагрузки власти в столице».

В письме содержится просьба, в частности, рассмотреть представление Кабинета министров Украины от 4 сентября 2019 года об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации и принять соответствующее решение.

Также речь идет о том, чтобы включить в повестку дня ближайшего заседания профильного парламентского комитета вопросы рассмотрения письма Кличко о роспуске Киевсовета VIII созыва и назначения внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета.

«После обработки письма Киевского городского головы Кличко В.В. о роспуске Киевсовета VIII созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, безотлагательно инициировать внесение изменений в повестку дня пленарного заседания второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва о включении указанного вопроса», - говорится в письме.

Под ним указаны фамилии 18 депутатов: Сергея Гусовского, Ильи Сагайдака, Сергея Башлакова, Константина Богатова, Максима Борозенца, Людмилы Березницкой, Леонида Антоненко, Вадима Васильчука, Юрия Вахеля, Юлии Лобан, Вадима Ноздри, Вадима Онуфрийчука, Алексея Руденко, Анны Сандаловой, Дмитрия Стрижова, Андрея Таранова, Сергея Харчука и Натальи Шульги.