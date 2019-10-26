Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА

Новости Украины:Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе №767/2019 от 25 октября, обнародованном в субботу.

Указом №766/2019 глава государства уволил с этой должности Виталия Комарницкого.

Как сообщалось, 20 октября Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности главы Луганской облгосадминистрации Комарницкого и назначение кандидатуры Гайдая.

Сергей Гайдай с 2015 года - депутат в Мукачевском районном совете (Закарпатская обл.), с сентября 2015 по ноябрь 2018 года – глава Мукачевской райгосадминистрации.