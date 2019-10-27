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Зеленский утвердил состав украинской стороны комитета президентов Украины и Польши

Зеленский утвердил состав украинской стороны комитета президентов Украины и Польши
00:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил новый состав украинской части Консультационного Комитета Президентов Украины и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 773/2019 о составе украинской части Консультационного Комитета Президентов Украины и Республики Польша, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“1. Утвердить новый состав украинской части Консультационного Комитета Президентов Украины и Республики Польша.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 2 февраля 2016 № 30 “О составе украинской части Консультационного Комитета Президентов Украины и Республики Польша”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав Консультационного Комитета вошли следующие лица:

  • Жовква Игорь Иванович — Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, Уполномоченный Президента Украины, Уполномоченный Президента Украины в Консультационном Комитете Президентов Украины и Республики Польша
  • Боднар Василий Миронович — заместитель Министра иностранных дел Украины
  • Гетьманчук Алена Анатольевна — директор Центра “Новая Европа” (по согласованию)
  • Дещица — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша
  • Ирхин Александр Валерьевич — заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики — заведующий отделом ЕС и НАТО Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента Украины, секретарь украинской части Консультационного Комитета Президентов Украины и Республики Польша
  • Фоменко Светлана Валерьевна — первый заместитель Министра культуры Украины.Зеленский согласовал перечень глав силовых ведомств, которых должен утверждать президент

Зеленский согласовал перечень глав силовых ведомств, которых должен утверждать президент

Напомним, во время разговора с премьер-министром Республики Польша Матеушем Моравецкий Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил торговые отношения стран, а именно вопросы международных грузовых автомобильных перевозок.

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Польша, Указ, Владимир Зеленский.
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