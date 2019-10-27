Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
"Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
"Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами в Золотом
"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами
Десна нанесла Львову сокрушительное поражение в матче УПЛ
Десна нанесла Львову сокрушительное поражение в матче УПЛ
Не сжигайте листья: это приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы
Не сжигайте листья: это приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы

Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция

Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
16:52 Сегодня Телеграф NV Фото: Фейсбук

Новости Украины:Помощник Зеленского считает, что для защиты Золотого достаточно армии и полиции, другие вооруженные формирования там не нужны.

Для защиты Золотого Луганской области достаточно украинской армии и полиции, а другие вооруженные формирования там не нужны, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Его комментарий в Facebook опубликовал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"[С Владимиром Зеленским] мы посетили школу, пообщались с учителями, зашли в местный магазин. Везде президент пытался пообщаться с людьми. Все местные жители выступают за разведение войск в этом районе. Мы получили поддержку людей", — отметил Ермак.

"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами в Золотом

По его словам, местные также сообщили, что в Золотое заехали несколько групп вооруженных людей. Одна из групп располагалась в доме в Золотом. Президент решил пообщаться с этими людьми, добавил помощник.

"Там находилось около 10 человек, с зарегистрированным оружием, в форме. Президент также начал с ними разговор о мире, разведении войск. С ними говорили и местные жители при нас, объясняли. К сожалению, но эти люди были настроены на негатив. Поэтому конструктивный диалог не получился. В конце было сказано президентом: "Знаю, что есть оружие — уберите. Вы находитесь здесь с оружием незаконно". Для защиты Золотого есть армия, есть полиция, другие вооруженные формирования там не нужны. Безопасность людей будет обеспечена", — добавил чиновник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Владимир Зеленский, Золотое, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
02 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
03 Влияет ли группа крови на характер человека?
04 В Украине могут снизить возраст призыва в армию
05 День автомобилиста 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели
Тепла не будет: прогноз погоды на начало недели
Ляшко о &quot;поправках Геруса&quot;: Это снятие санкций с России
Ляшко о "поправках Геруса": Это снятие санкций с России
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
&quot;Он - легенда&quot;: Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
"Он - легенда": Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь