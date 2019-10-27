Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция

Новости Украины:Помощник Зеленского считает, что для защиты Золотого достаточно армии и полиции, другие вооруженные формирования там не нужны.

Для защиты Золотого Луганской области достаточно украинской армии и полиции, а другие вооруженные формирования там не нужны, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Его комментарий в Facebook опубликовал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"[С Владимиром Зеленским] мы посетили школу, пообщались с учителями, зашли в местный магазин. Везде президент пытался пообщаться с людьми. Все местные жители выступают за разведение войск в этом районе. Мы получили поддержку людей", — отметил Ермак.

По его словам, местные также сообщили, что в Золотое заехали несколько групп вооруженных людей. Одна из групп располагалась в доме в Золотом. Президент решил пообщаться с этими людьми, добавил помощник.

"Там находилось около 10 человек, с зарегистрированным оружием, в форме. Президент также начал с ними разговор о мире, разведении войск. С ними говорили и местные жители при нас, объясняли. К сожалению, но эти люди были настроены на негатив. Поэтому конструктивный диалог не получился. В конце было сказано президентом: "Знаю, что есть оружие — уберите. Вы находитесь здесь с оружием незаконно". Для защиты Золотого есть армия, есть полиция, другие вооруженные формирования там не нужны. Безопасность людей будет обеспечена", — добавил чиновник.