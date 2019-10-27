"Слишком публично происходит": Разумков выступил против "полиграф-шоу"

Новости Украины:Разумков считает, что проверка на полиграфе не должна быть напоказ.

Проверка на полиграфе не должна быть напоказ. Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV, передает УНН.

"Мне кажется, что это (тестирование народных депутатов от "Слуги народа" с помощью полиграфа - ред.) слишком публично происходит", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что такие подозрения должны рассматривать правоохранительные органы и по поводу этого во фракции развернулась дискуссия.

"Я надеюсь, что информация (о получении депутатами взятки - ред.) не подтвердится", - добавил глава ВР.

Напомним, ранее стало известно, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой было зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами Украины. В частности, в САП проверяют информацию о том, что 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.