Бородянский: Поиски уполномоченного по защите украинского языка продолжаются

Новости Украины:Владимир Бородянский заявил,что ищет человека на место уполномоченного по защите украинского языка.

Поиски кандидата на должность уполномоченного по защите украинского языка продолжаются. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио Свобода.

“Я ищу человека, который будет заниматься не только ... должность называется „Уполномоченный по защите украинского языка“. И прописано в законе, что он должен делать. И в законе это направлено, больше как действительно защита. Я считаю, что надо эту функцию расширить. Это должна быть не только защита, но и адвокация, популяризация украинского языка”, — сказал Бородянский.

Он заявил, что общается с “большим кругом людей, которые могли бы этим заниматься”.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины 278 голосами приняла закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. На следующий день закон был опубликован в официальной прессе. Датой вступления в силу закона, за исключением отдельных положений, есть 16 июля 2019 года.

В соответствии с пунктом 8 раздела ИХ закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” Кабинет министров обязан до 16 октября 2019 года (в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу) назначить уполномоченного по защите государственного языка, а еще раньше — внести рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на нынешний год в части обеспечения деятельности Национальной комиссии по стандартам государственного языка и уполномоченного по защите государственного языка.