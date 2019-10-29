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Вторник, 29.10.2019
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В ООС подтвердили начало разведения сил

В ООС подтвердили начало разведения сил
14:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:В штабе ООС заявляют, что процесс разведения войск в Золотом стартовал.

Информация о начале процесса разведения войск в населенном пункте Золотое Луганской области подтвердилась.

Такое заявление сделали в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что процесс разведения войск начался сегодня в 12:00.

Пресс-центр Операции объединенных сил сообщает, что это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели.

В Золотом началось разведение сил

В процессе разведения участвуют представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украинская сторона принимает все необходимые меры, и отвод сил никак не ослабит оборонительные возможности военных подразделений", - отмечают в пресс-службе ООС.

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Донбасс, ВСУ, Золотое, Разведение сил, ООС.
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