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Вторник, 29.10.2019

Коррупцию будем выжигать напалмом: Гончарук обратился к бизнесу (Видео)

Власть решительно настроена на борьбу с коррупцией и просит представителей бизнеса сообщать о случаях вымогательства взяток. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время выступления на первым инвестиционном форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент Укринформа. "Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, с больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом ", - сказал Гончарук. Он призвал инвесторов вкладывать деньги в Украину и не бояться, ведь для власти является приоритетом создание таких условий, когда вести бизнес в Украине было легче. "Мы понимаем, что на определенном этапе, пока система меняется, мы имеем обязательства каждом крупном инвестору предоставить индивидуальную поддержку и сопровождение, и мы готовы это сделать. У нас в правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами. Бизнес в Украина должен тратить свою энергию и свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не на то, чтобы получать государственные бумажки. Это точно то, что мы можем сделать в ближайшее время и мы это сделаем ", - заверил глава правительства.  Гончарук также назвал сферы, куда нужно вкладывать деньги. "Самые лучшие сферы для инвестирования в Украину вам известны, я убежден, не хуже, чем мне, это конечно агросфера, ІТ, это энергетика и инфраструктура", - отметил Премьер-министр. Вкладывая сюда деньги, заверил он, можно гарантированно получить большие прибыли.
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Бизнес, Кабмин, Коррупция, Алексей Гончарук.
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