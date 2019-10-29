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У Золотого началось разведение войск: появилась реакция президента

У Золотого началось разведение войск: появилась реакция президента
14:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит".

Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области. Это произошло в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, передают "Новости Донбасса".

Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС.

В свою очередь, одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть.

В ООС подтвердили начало разведения сил

"Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский. "Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - добавил он. Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссиия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке.

Как сообщал штаб ООС, 29 октября в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения в Луганской области.

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Донбасс, ВСУ, Владимир Зеленский, Золотое, ООС.
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