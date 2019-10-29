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Эксперты КМЕС будут мониторить конкурсные комиссии ГБР

Эксперты КМЕС будут мониторить конкурсные комиссии ГБР
16:53 Сегодня Телеграф Фото: Telegram

Новости Украины:Директор ГБР подписал с главой Консультативной миссии ЕС меморандум.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба встретился с главой Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Антти Юхани Хартикайненом.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что стороны подписали Мемурандом о взаимопонимании между КМЕС и ГБР.

По словам Трубы, документ позволит привлекать экспертов КМЕС в Украине в качестве наблюдателей для осуществления мониторинга во время работы конкурсных комиссий ГБР.

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"Я всегда поддерживал идею участия международных наблюдателей", - заявил Труба.

Также он напомнил, что ГБР уже имело такую практику и это однозначно только способствует прозрачности и открытости этого процесса.

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ЕС, ГБР, КМЕС, Роман Труба.
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