Эксперты КМЕС будут мониторить конкурсные комиссии ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба встретился с главой Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Антти Юхани Хартикайненом.
Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что стороны подписали Мемурандом о взаимопонимании между КМЕС и ГБР.
По словам Трубы, документ позволит привлекать экспертов КМЕС в Украине в качестве наблюдателей для осуществления мониторинга во время работы конкурсных комиссий ГБР.
"Я всегда поддерживал идею участия международных наблюдателей", - заявил Труба.
Также он напомнил, что ГБР уже имело такую практику и это однозначно только способствует прозрачности и открытости этого процесса.