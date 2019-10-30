Рябошапка назначил руководителей департамента по делам Майдана

Новости Украины:Руслан Рябошапка назначил Виктора Мысяка и Алексея Донского руководителями департамента по делам Майдана.

Генпрокурор назначил начальника и заместителя Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Об этом сообщает Генпрокуратура.

«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины. Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного Департамента», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее Виктор Мысяк занимал должность заместителя начальника Департамента – начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории ГПУ. А Алексей Донской возглавлял отдел организации и процессуального руководства в уголовных процессах Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины.

Как сообщалось, 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах. В состав департамента входят три отдела.