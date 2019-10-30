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Среда, 30.10.2019

Драка нового созыва: В Верховной Раде произошла первая потасовка (Видео)

Верховная Рада в среду отклонила предложение депутатов из пророссийской фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" о расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе. За создание временной следственной комиссии о расследовании фактов, приведших к гибели людей, проголосовали только 79 депутатов при минимально необходимых 226. Основными целями такой комиссии были заявлены расследование причин беспорядков, их организаторов, подстрекателей и пособников, наличие предварительного сговора, обстоятельства нанесения повреждений, соблюдения закона участниками и правоохранителями. Членами ВСК предлагалось назначить 18 депутатов, из них Николай Скорик (ОПЗЖ) - председателем, Алексей Леонов ("Слуга народа") - его заместителем. После голосования в зале завязалась словесная перепалка между нардепами от ОПЗЖ и нардепами из "Слуги народа", в частности Скорик немного потолкался с Николаем Тищенко. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук попросил от депутатов сесть на места и предупредил, что закроет заседание, если парламентарии продолжат толкаться. После этого стычка была прекращена. Депутаты сели на места и продолжили работу. Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророссийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека травмированы, в числе которых 21 правоохранитель.
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Верховная Рада, Депутаты, Драка в Раде, ОПЗЖ.
14:26 Сегодня Телеграф
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