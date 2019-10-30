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Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине

Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине
15:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине.

Венгрия наложила вето на совместное заявление находящихся с визитом в Украине послов НАТО в отношении Украины, которое должно было быть принято Североатлантическим советом.

Об этом в среду во время Евразийского форума в Будапеште заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Daily News Hungary.

"Венгрия ветировала совместное заявление послов НАТО по Украине", - говорится в сообщении.

По словам Сиярто, Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов".

Венгерский министр добавил, что Будапешт также подал несколько предложений по внесению изменений в общее заявление, в которых говорилось о том, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. При этом глава венгерского МИД утверждает, что несколько предложений базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Он отметил, что решение о наложении вето было принято после того, как все венгерские предложения были отклонены на заседании послов НАТО.

Сиярто также сообщил, что "лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе", и заявление должно содержать положение о "восстановление этих прав".

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Как сообщалось, 30-31 октября в Украине с визитом будут находиться представители Североатлантического совета, в который входят послы всех 29 стран-членов Альянса.

Кроме того, ожидается, что 30 октября в Будапешт с визитом прибудет президент России Владимир Путин. У него запланирована встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В то же время в венгерской столице проходят большие двусторонние венгерско-российские консультации на высшем уровне и Евразийский форум.

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НАТО, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сиярто.
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