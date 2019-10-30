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Яременко о секс-скандале в Раде: Я пытался продемонстрировать протест

Яременко о секс-скандале в Раде: Я пытался продемонстрировать протест
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Яременко заявляет, что свою переписку в Раде сфабриковал.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко утверждает, что обнародованная некоторыми СМИ его переписка в сессионном зале сфабрикована им специально для журналистов.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

"Я пытался продемонстрировать протест, что это не журналистика. Это издевательство фактически над информационными потоками, издевательства над людьми, когда что-то увидели, не переспросили, не выяснили и бросили, как желтый жареный факт. Не надо говорить о том, чего нет ... Это сфабрикованная переписка. Меня предупредили ... Поэтому надо было показать, что так нельзя делать ", - сказал Яременко.

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Целью этой провокации, по словам Яременко, было выразить протест против того, что "некоторые, кто называет себя журналистами, злоупотребляют".

"Это делается для того, чтобы объяснить, что если вы что-то видите, это не значит, что это правда. Надо спрашивать, надо брать комментарии у участников процесса. Нельзя вкидывать, гоняясь за жареными фактами, непроверенную информацию или информацию без объяснений. Теперь объяснения есть - этого не было ", - убеждает депутат.

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Яременко добавил, что не видит смысла проходить "детектор лжи" по этой ситуации.

Как сообщалось, накануне один из интернет-ресурсов опубликовал фото из сессионного зала парламента, на которых народный депутат Яременко якобы переписывается с пользователями "Сеть знакомств ..." и "Loveeto". В частности, он якобы общался с проституткой о предоставлении интимных услуг за деньги.

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Верховная Рада, Богдан Яременко, Слуга народа.
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