"Украина сделала свой выбор": Кулеба говорит о намерении достичь стандартов НАТО за пять лет

Новости Украины:Правительство планирует достичь критериев членства в НАТО за пять лет.

Украина сделала свой выбор - это членство в НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе.

"Украина сделала свой выбор - это членство в НАТО. Альянс в 2008 году тоже сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Правительство, которое я представляю, является первым правительством, которое четко закрепило в программе своей деятельности цель - достичь за пять лет соответствия критериям членства в Альянсе", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина шаг за шагом должна пройти этот путь вместе с коллегами из НАТО, используя все имеющиеся инструменты.

Разные оценки общественного мнения, добавил вице-премьер, показывают одну и ту же тенденцию - постепенный рост поддержки евроатлантической интеграции в Украине.

"Убежден, что это уже не просто естественная реакция украинцев на агрессию России, а осознанное решение", - подытожил он.

Как сообщалось ранее, сегодня в Одессе с официальным визитом находится Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он посетил морской порт, куда 29 октября зашли четыре минных тральщика НАТО.