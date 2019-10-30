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Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку

Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку
20:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Яременко извинился перед семьей, фракцией и президентом Зеленским за свою скандальную переписку.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко извинился перед семьей, фракцией и президентом Украины Владимиром Зеленским за свою скандальную переписку в онлайн-сети знакомств.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - отметил Яременко.

Ранее Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.

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Как сообщалось ранее, журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале парламента вел переписку в онлайн-сети знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой.

В комментарии журналистам он заявил: "Это сфабрикованная переписка ... Меня предупредили. Тем более, что я понимал, что в то время я переписывался на серьезные некоторые темы. Поэтому надо было показать, что так нельзя делать".

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По словам депутата, он сделал это с целью, чтобы выразить протест против того, что "некоторые, кто называет себя журналистами, злоупотребляют".

"Этой переписки нет, нет этого факта", - заверил Яременко. При этом он не сказал, кто отвечал ему на сообщения во время переписки.

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На вопрос, готов ли он пройти детектор лжи, Яременко ответил, что не видит в этом смысла.

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Верховная Рада, Богдан Яременко, Слуга народа.
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