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Арахамия: "Слуга народа" рассмотрит ситуацию с Яременко на фракции

Арахамия: "Слуга народа" рассмотрит ситуацию с Яременко на фракции
14:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия отметил, что он видит три пути решения ситуации в связи со скандалом с участием Яременко.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что завтра вечером может состояться заседание фракции, где будет рассматриваться ситуация с народным депутатом Украины Богданом Яременко.

Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что якобы Яременко разыграли путем отправки ему сообщений от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки, Арахамия не ответил отметив, что только об этом читал.

В то же время он отметил, что когда ему поступают такие сообщения, он звонит тому человеку, от которого они пришли, чтобы выяснить, действительно ли он их отправлял.

Секс-скандал в Раде: Яременко извинился за переписку

Он заметил, что "господин Яременко не является носителем государственной тайны... он берет информацию больше со СМИ, от вас".

"Мы сейчас говорим, что есть этический вопрос. Этический вопрос надо решать на фракции. И не надо к этому добавлять какие-то другие оттенки", - подчеркнул Арахамия.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Яременко получил сообщения, которые отправил пранкер от имени Рябошапки, где говорилось о необходимости удалить пост депутата в Facebook о якобы запланированной им провокации в виде этой переписки, а также извиниться перед президентом и фракцией "Слуга народа".

Также Арахамия отметил, что он видит три пути решения ситуации в связи со скандалом с участием Яременко.

По его словам, или Яременко уходит с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, как более строгий вариант - его исключают из фракции "Слуга народа", и "третий путь - господин Яременко добровольно слагает мандат".

Арахамия добавил, что сам он является сторонником того, чтобы пойти по первому пути, то есть освободить Яременко от должности председателя комитета.

Также он подчеркнул, что точно не может быть ситуации, когда фракция будет делать вид, что ничего не произошло. ”Нельзя сделать вид, что ничего не было”, - добавил председатель фракции.

Напомним, журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале парламента вел переписку на сайте знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой.

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В комментарии журналистам он заявил: "Это сфабрикованная переписка... Меня предупредили. Тем более, что я понимал, что в то время я переписывался на серьезные некоторые темы. Поэтому надо было показать, что так нельзя делать".

По словам депутата, он сделал это с целью, чтобы выразить протест против того, что "некоторые, кто называет себя журналистами, злоупотребляют".

"Этой переписки нет, нет этого факта", - заверил Яременко.

Позже он извинился перед семьей, фракцией и президентом за свою скандальную переписку.

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Верховная Рада, Богдан Яременко, Слуга народа, Давид Арахамия.
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